Bomba da II Guerra Mundial provoca evacuação de 54 mil pessoas na Alemanha

População em alerta

Cerca de 54 mil pessoas estavam sendo evacuadas neste domingo, dia de Natal, em Augsburg, no sul da Alemanha, após a descoberta de uma bomba britânica da II Guerra Mundial que deve ser desativada ainda hoje, anunciaram as autoridades locais.

A evacuação começou no início da manhã e mobilizou cerca de 900 oficiais. Trata-se da operação mais importante na Alemanha desde a última guerra mundial. A bomba de 1,8 tonelada foi descoberta em 20 de dezembro em uma construção no centro desta cidade bávara a noroeste de Munique. As autoridades definiram uma área de segurança de 1,5 mil metros de diâmetro ao redor do local da descoberta.

– Hoje, peço a todos os interessados a deixar, se possível, por conta própria, o setor – declarou o prefeito de Augsburg, Kurt Gribl, em uma mensagem de vídeo postada no Twitter oficial da cidade.

Gribl também pediu que "todos verifiquem se parentes, pais e amigos encontraram abrigo fora da área" de segurança.

– Prestem atenção uns aos outros – acrescentou.

Abrigos de emergência em escolas e ginásios foram criados para as pessoas, especialmente as idosas, que não puderam encontrar abrigo com parentes ou amigos.

O processo para desarmar a bomba, que deve começar no início da tarde, pode levar até cinco horas, segundo as autoridades, que estimam que as pessoas evacuadas só poderão retornar para casa na parte da noite.

Questionado no canal de informação N24, um porta-voz para a cidade reconheceu que a situação era incomum para um 25 de dezembro. Ele disse esperar que todos deixem suas casas voluntariamente, enfatizando a "força explosiva" da bomba.

Mais de 70 anos após o fim da guerra, o subsolo alemão ainda está cheio de bombas não detonadas, relíquias da intensa campanha de bombardeios dos Aliados sobre a Alemanha nazista, e que aparecem regularmente, especialmente em canteiros de obras. As autoridades estimam em cerca de 3 mil o número de bombas no subsolo de Berlim.