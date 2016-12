Casa de infância de Trump será leiloada, na onda de sua vitória

Nova York

A casa em que Donald Trump passou sua infância, situada no Queens, em Nova York, será leiloada e seu preço pode alcançar o triplo do valor estimado antes da eleição presidencial, segundo os organizadores da operação.

Nessa residência, o presidente eleito passou os primeiros quatro anos de sua vida.

As ofertas podem ser feitas para o Paramount Realty USA, que organiza a venda, até às 16h do dia 17 de janeiro. Segundo a empresa, o valor dessa casa de cinco quartos e quatro banheiros, construída em 1940, poderá triplicar a estimativa de US$ 1,2 milhão, chegando a algo entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões.

A casa teria saído para leilão em meados de outubro, mas os proprietários decidiram retirá-la do mercado com o objetivo de esperar o resultado da eleição presidencial.

No fim, decidiram vender o imóvel para um comprador anônimo que apareceu. Ele também levou a casa a leilão.

