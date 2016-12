Cessar-fogo na Síria representa "evolução positiva", diz Washington

Diplomacia

Foto: Reprodução / Department of State

Com prudência, os Estados Unidos saudaram o anúncio feito pelo presidente russo Vladimir Putin de um cessar-fogo na Síria, desejando que esta trégua seja "respeitada por todas as partes" no conflito.

— As informações relativas a um cessar-fogo na guerra civil na Síria representa uma evolução positiva. Todo esforço para parar a violência, poupar vidas e criar as condições para uma retomada das negociações políticas construtivas é bem-vindo — reagiu o porta-voz da diplomacia americana, Mark Toner, nesta quinta-feira.

O exército sírio e Moscou anunciaram um cessar-fogo global na Síria, negociado pela Rússia e a Turquia, mas sem a participação americana, que entrará em vigor à meia-noite.

