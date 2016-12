Cuba abre seu primeiro parque virtual de diversões

Havana

Cuba, um dos países com menor acesso e mais vigilância na internet, abriu seu primeiro parque virtual de diversões em Havana.

Descrito pelo governo socialista como o primeiro Parque Tecnológico de Cuba, o Hola Ola começou a operar neste natal perto do famoso malecón de Havana.

A sala de diversão conta com três simuladores de tiro, aviação e veículos, uma inovação na ilha 11,2 milhões de habitantes.

O parque conta "com 15 computadores, com uma arquitetura de alta tecnologia, e televisores de 32 polegadas para os jogos com PC", detalhou à imprensa estatal Brígida Baeza, diretora do Jovem Clube de Computação e Eletrônica (JCCE) em Havana.

