Descarrilamento de trem deixa dois mortos no norte da Índia

Ásia

Pelo menos duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas, nesta quarta-feira, após o descarrilamento de um trem na região norte da Índia. O acidente aconteceu em Kanpur, no Estado de Uttar Pradesh, quando uma dezena de vagões de um trem expresso saiu do trilho.

— Podemos confirmar que há dois mortos e ao menos 28 pessoas feridas internadas em vários hospitais — disse Zaki Ahmad, policial de Kanpur.

Leia mais

Ex-presidente argentina Cristina Kircher é acusada de associação ilícita

Turquia proíbe divulgação de informações sobre assassinato de embaixador



As autoridades prometeram uma investigação para esclarecer as causas do acidente. A rede ferroviária indiana, uma das maiores do mundo, tem poucos recursos para manutenção e os acidentes são frequentes.

No mês passado, 146 pessoas morreram em Kanpur, no mesmo distrito do acidente desta quarta-feira, quando um trem descarrilou. De acordo com um relatório de 2002 do governo indiano, quase 15 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes ferroviários no país.