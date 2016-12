Erdogan: cessar-fogo na Síria é chance histórica para por fim ao conflito

Istambul

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou nesta quinta-feira que o acordo de cessar-fogo na Síria é uma "oportunidade histórica" para acabar com o conflito que atinge o país há quase seis anos.

"É preciso a qualquer custo não perder esta oportunidade (...) É uma oportunidade histórica", declarou o presidente turco durante uma coletiva de imprensa em Ancara transmitida pela televisão a respeito do acordo negociado pela Turquia e a Rússia e que deve entrar em vigor à meia-noite.

O presidente turco disse que as "organizações terroristas" estão excluídas do cessar-fogo, acrescentando que a ofensiva da Turquia contra o grupo Estado Islâmico (EI) no norte da Síria continua "com a mesma determinação".

Depois de várias reuniões na Turquia, que apoia a rebelião, entre os enviados russos e representantes dos rebeldes, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a entrada em vigor da trégua.

Este acordo é anunciado após várias semanas de intensa atividade diplomática entre a Turquia e a Rússia, que reforçaram a sua cooperação sobre a questão síria.

O governo sírio considerou, por sua vez, que o cessar-fogo é "uma verdadeira oportunidade" para alcançar uma solução política ao conflito que devasta o país desde 2011.

"Há uma verdadeira oportunidade para encontrar uma solução política à crise na Síria e ao derramamento de sangue", avaliou o chefe da diplomacia síria, Walid Mouallem.

