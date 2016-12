EUA mataram 28 'terroristas' no Iêmen

Washington

Os Estados Unidos realizaram nos últimos meses nove bombardeios aéreos no Iêmen, que provocaram a morte de 28 "terroristas", informou o Pentágono nesta quinta-feira.

O Comando Central do Exército americano (Centcom) afirmou que os ataques perpetrados entre 23 de setembro e 13 de dezembro foram dirigidos contra membros da Al-Qaeda na Península Arábica (AQPA).

"AQAP é uma organização terrorista internacional com um histórico de ataques contra Estados Unidos e seus aliados", assinala em um comunicado o porta-voz do Centcom, Josh Jacques, em referência à tentativa de atentado contra um avião comercial no território americano, em 2009, ou o massacre no jornal satírico francês Charlie Hebdo, em 2015.

AQAP e o Estado Islâmico têm aproveitado o conflito entre o governo iemenita e os rebeldes xiitas huthis para expandir sua presença no país.

A guerra no Iêmen já deixou mais de 7 mil mortos e 37 mil feridos desde seu início, há 21 meses, de acordo com a ONU.

