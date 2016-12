Ex-Spice, ator e tenista são condecorados pela Rainha Elizabeth

Medalhas

A ex-cantora convertida em estilista de moda Victoria Beckham e o ator Mark Rylance figuram entre as personalidades condecoradas pela rainha Elizabeth II do Reino Unido em seus reconhecimentos de Ano-Novo.



De acordo com a lista publicada na noite de sexta-feira, a ex-integrante do grupo Spice Girls foi nomeada Oficial da Mais Excelente Ordem do Império Britânico, classe à qual seu marido, o ex-jogador de futebol David Beckham, também pertence há 13 anos.



Rylance, que recebeu neste ano o Oscar de melhor ator coadjuvante por sua interpretação de um espião soviético em "Ponte dos Espiões", foi feito Cavaleiro.



Esta mesma distinção foi recebida pelo atual número um do tênis mundial, Andy Murray, e o atleta Mo Farah, que ganhou dois ouros olímpicos nos Jogos Rio-2016, nos 5.000 e 10.000 metros, repetindo sua proeza de Londres-2012.



O fotógrafo veterano Don McCullin, que apesar de dizer que aos 81 anos parou de cobrir conflitos, viajou ao Iraque no mês passado para registrar os combates em Mossul, também foi nomeado Cavaleiro.



Entre os condecorados também aparece Ray Davies, ex-vocalista do The Kinks, considerado um dos grupos mais importantes da história do rock.