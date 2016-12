Inaugurada na Itália réplica de igreja destruída na Síria

Granozzo con Monticello

Nas terras do Piemonte, no norte da Itália, em meio a um campo esportivo, foi inaugurada a réplica de uma pequena igreja destruída por jihadistas na Síria, uma homenagem aos cristãos perseguidos nessa região.

"É uma mensagem de esperança", disse à AFP Miguel De Salvo, que lançou a ideia de construir a réplica italiana da igreja do mosteiro de Mar Elian, de Homs, destruída por militantes do grupo extremista Estado Islâmico.

Localizado entre Milão e Turim, o centro, construído em 2007 pelo clube Novara Calcio, conta com sete campos de futebol, residências para atletas, um hotel de quatro estrelas, um ginásio de luxo e um restaurante.

De Salvo, de 69 anos, presidente do clube Novara e do centro esportivo, queria construir uma igreja no local, um projeto que custou 1,5 milhão de euros, financiado sem contribuições externas.

"Não podemos promover o futebol sem cultivar a dimensão espiritual", disse.

A ideia surgiu em agosto de 2015, quando viu as imagens da destruição do mosteiro sírio, do século V, um lugar de peregrinação da comunidade cristã.

Naquela mesma noite, começou a construir a nova igreja, que se situa entre o hotel e um dos campos de futebol, e cujo estilo oriental é incomum nessa região, rodeada de montanhas e na fronteira com a Suíça.

A imponente fachada com torres quadradas e janelas estreitas e alongadas tem arcos e ícones muito orientais.

Apesar de carecer da pátina dos séculos, já que a pedra não tem essa cor quente nem as imperfeições da igreja original, a nova igreja quer prestar uma homenagem ao outrora símbolo da convivência entre cristãos e muçulmanos na Síria.

