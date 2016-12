Incêndio arrasa mais de 140 casas em cidade japonesa

Ásia

Um incêndio arrasou mais de 140 moradias em Itoigawa, cidade costeira do noroeste do Japão, nesta quinta-feira. O incêndio teve início no meio da manhã em um restaurante chinês e foi propagado por fortes ventos. Não houve registro de vítimas.

Os bombeiros ainda não conseguiram controlar as chamas em vários pontos de um bairro situado entre o mar e uma estação e trem. A pedido governador da prefeitura de Niigata, Ryuichi Yoneyama, 155 soldados do exército ajudam os bombeiros.

Cerca 750 habitantes da localidade de 44,5 mil tiveram de ser retirados de suas casas, que, em sua maioria, são de madeira.

