Itália prepara um G7 da cultura no final de março em Florença

Roma

O ministro da Cultura italiano, Dario Franceschini, anunciou nesta quarta-feira que reunirá seus contrapartes dos países do G7 para uma cúpula sobre proteção do patrimônio, que será realizada nos dias 30 e 31 de março em Florença.

O encontro vai coincidir com a presidência italiana do G7, o grupo dos sete países mais ricos do planeta, cujos chefes de Estado se reunirão no final de maio na cidade siciliana de Taormina.

"Trata-se da primeira reunião na história do G7 que a Itália prevê organizar para situar a cultura e o patrimônio cultural no centro das políticas governamentais", afirmou Franceschini em um comunicado.

A reunião de dois dias abordará "principalmente os temas da proteção do patrimônio cultural, do tráfico [de bens culturais] e da cultura como instrumento de diálogo entre os povos", explicou o ministro.

O G7 reúne os Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Canadá e Itália.

* AFP