Londres: colonização israelense não é questão central para paz

Londres

A paz entre Israel e os palestinos não pode ser negociada tendo como único foco a questão da colonização dos territórios palestinos ocupados, avaliou nesta quinta-feira o governo britânico, reagindo ao discurso da véspera do secretário americano de Estado, John Kerry.

A Grã-Bretanha apoia uma solução de dois Estados e considera ilegal a construção de colônias israelenses nos territórios palestinos, "mas está claro que a colonização não é o único problema do conflito", declarou o porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May.

"Em particular, o povo de Israel merece viver sem temer a ameaça terrorista, a qual está confrontado a longo tempo".

Em um discurso na véspera, Kerry afirmou que Israel está em vias de uma "ocupação perpétua" da terra palestina, o que ameaça a solução de paz de dois Estados, palestino e israelense.

"Não acreditamos que a melhor forma de negociar a paz seja se concentrando em apenas um problema, como a colonização (dos territórios), já que o conflito entre Israel e a Palestina é infinitamente mais complexo", destacou o porta-voz de May.

"Não pensamos ser oportuno atacar um governo aliado e democraticamente eleito. Nosso governo avalia que as negociações terão sucesso apenas se forem administradas entre as duas partes, com o apoio da comunidade internacional".

Uma resolução condenando a colonização israelense nos territórios palestinos foi adotada em 23 de dezembro pelo Conselho de Segurança da ONU, provocando a cólera do Estado hebreu.

Pela primeira vez desde 1979, os Estados Unidos não impuseram seu veto, e a abstenção americana permitiu a adoção do texto pelos demais 14 integrantes do Conselho de Segurança.

