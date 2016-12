Morre, aos 60 anos, Carrie Fisher, a princesa Leia de 'Star Wars'

Los Angeles

Carrie Fisher, a emblemática princesa Leia na saga "Star Wars", faleceu nesta terça-feira (27), depois de sofrer um infarto na semana passada - noticiou a imprensa especializada.

"É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, faleceu às 8H55 desta manhã" (14H55 de Brasília), segundo um comunicado enviado pela família à revista People.

"O mundo a amou e sentirá profunda saudade. Nossa família agradece os pensamentos e orações", acrescentou.

Fisher foi hospitalizada de urgência na sexta-feira (23), após sofrer um infarto durante um voo entre Londres e Los Angeles, 15 minutos antes da aterrissagem.

A atriz, que estava em turnê para o lançamento de seu oitavo livro, "Princess Diarist", falou e escreveu sobre os anos em que sofreu com a dependência química e os transtornos mentais.

Carrie Fisher ficou famosa como a guerreira rebelde princesa Leia da trilogia original de "Star Wars" (1977, 1980 e 1983), cujos filmes se tornaram um fenômeno cultural.

Sua personagem apareceu novamente no ano passado no aguardado Episódio VII da saga, intitulado "O despertar da força". O Episódio VIII está em período de pós-produção e estreará nos cinemas no fim de 2017.

