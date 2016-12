Morre Rick Parfitt, guitarrista da banda Status Quo

Londres

Rick Parfitt, guitarrista da banda de rock britânica Status Quo, famosa especialmente pela música "In the Army Now", faleceu neste sábado aos 68 anos em razão de uma infecção.

"Estamos devastados em ter que anunciar que (...) Rick Parfitt morreu esta tarde", indicaram sua família e seu agente em uma declaração conjunta.

O músico foi hospitalizado na quinta-feira em um hospital em Marbella, sul da Espanha, após complicações relacionadas a uma lesão no ombro, segundo o comunicado.

Rick Parfitt, que teve muitos problemas de saúde no passado, considerava se lançar em uma carreira solo e planejava lançar um álbum em 2017, de acordo com a sua família e seu agente.

Seu grupo teve muitos sucessos como "Rockin 'All Over the World", "Caroline" e "In the Army Now", vendendo mais de 100 milhões de discos.

O grupo foi criado em Londres em 1962 sob o nome de "Spectres" e adotou o nome de "Status Quo" em 1969.

* AFP