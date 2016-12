Nova York reforça segurança para o Ano Novo após ataques na Europa

Nova York

Autoridades nova-iorquinas mobilizarão dezenas de caminhões nas ruas da cidade durante as festividades do Ano Novo para reforçar a segurança após os recentes ataques com caminhões na Europa, informou a polícia nesta quinta-feira.

Sessenta e cinco caminhões de areia e sanitários serão posicionados em "locais estratégicos" nos arredores da Times Square, onde mais de um milhão de pessoas são aguardadas para assistir à tradicional Queda da Bola de Ano Novo, informou, em coletiva de imprensa, o chefe do departamento de polícia de Nova York, Carlos Gomez.

Uma centena ou mais veículos adicionais serão mobilizados para outras partes da cidade para evitar que outros carros sejam lançados na multidão, acrescentou.

"Prestamos muita atenção aos eventos de Nice e Berlim. Intensificamos as medidas de segurança", disse Gomez.

A mobilização de veículos pesados reforçará o já maciço esquema de segurança adotado nos últimos anos, que inclui um contingente de cerca de sete mil policiais e forças antiterroristas uniformizadas e à paisana patrulhando áreas nos arredores da Times Square e de outros locais de celebração previstas na cidade, acrescentou.

Os pedestres que quiserem acessar a Times Square terão que levar bolsas pequenas e passar por pelo menos duas revistas, onde quaisquer objetos considerados perigosos - inclusive álcool e até mesmo guarda-chuvas - serão proibidos.

Em julho, um tunisiano radicalizado jogou o caminhão que dirigia na multidão reunida em Nice (sul da França) para celebrar o feriado da Queda da Bastilha, matando 86 pessoas. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque.

Na semana passada, outro tunisiano matou doze pessoas ao jogar um caminhão contra um mercado natalino de Berlim. A polícia italiana matou o suposto autor do ataque dias depois, após pará-lo para checar seus documentos.

* AFP