Obama visita militares no Havaí durante o Natal pela última vez como presidente

Estados Unidos

O presidente norte-americano Barack Obama e a esposa Michelle visitaram, no domingo, pela última vez como ocupantes da Casa Branca, os militares e suas famílias que celebravam o Natal no Havaí. Seguindo a tradição, o casal presidencial visitou a base dos Marines de Kaneohe, perto da residência de frente para o mar em que a família fica hospedada durante as férias de fim de ano em Kailua, ao nordeste da ilha de Oahu.



Durante o encontro, o presidente afirmou que conversou, no sábado, com os militares enviados ao Iraque e Afeganistão, incluindo alguns que "estão em missão para derrotar o grupo Estado Islâmico".

— Apesar desta ser a última vez que me dirijo a vocês como presidente, quero que saibam que, como cidadão, minha gratidão seguirá intacta — disse. — O privilégio da minha vida foi ter sido seu comandante em chefe — disse Obama, que será sucedido pelo magnata republicano Donald Trump em 20 de janeiro, após oito anos na Casa Branca.

Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Leia mais

Rússia tem dia de luto após tragédia com avião militar no Mar Negro

Itamaraty busca informações sobre brasileiros que tentavam entrar nos EUA

Forte terremoto obriga evacuação de 4 mil pessoas no Chile



O presidente democrata reiterou que continuará visitando a base do Havaí, estado do Pacífico em que nasceu e passou a maior parte da infância e adolescência.

— Acredito que tenho algum direito como ex-presidente — brincou. — Poderei continuar usando o ginásio e o campo de golfe, claro.