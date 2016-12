Oposição venezuelana descarta retomar diálogo em 13 de janeiro

Caracas

A oposição venezuelana descartou neste sábado retomar o diálogo para resolver a grave crise política e econômica venezuelana, informando que o governo continua sem resolver uma série de demandas expostas.

"Não existem condições para restituir no próximo 13 de janeiro um diálogo direto entre as partes", advertiu o secretário da coalizão Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, em resposta a uma carta do Vaticano, que promove as negociações.

A Santa Sé e a União de Nações Sul-americanas (Unasul) propuseram às partes um prazo até 13 de janeiro para avançar na agenda de negociação, e se abster de tomar medidas que dificultem seu avanço.

