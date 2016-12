Nova York

Os preços do petróleo abriram perto do equilíbrio nesta quarta-feira em Nova York, mantendo-se em seus níveis mais altos do ano, em um contexto de operações limitadas pelas festas, mas com a esperança de uma redução da oferta em 2017.

Às 14H00 GMT, o preço do barril de "light sweet crude" (WTI), para entrega em fevereiro caiu nove centavos, a 53,81 dólares, no New York Mercantile Exchange (Nymex), depois de ter subido quase um dólar na terça-feira, maior valor desde meados de 2015.

* AFP