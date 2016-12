Premiê de Malta anuncia "possível sequestro" de avião

O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, anunciou, nesta sexta-feira, no Twitter, que foi alertado do "possível sequestro" de um avião líbio. A aeronave foi redirecionada para a ilha mediterrânea.



"Fui informado de uma possível situação de sequestro de um voo doméstico da #Libia redirecionado para #Malta. Operações de segurança e emergência em andamento, por -JM", escreveu Joseph Muscat em sua conta oficial.

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM