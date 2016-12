Resgate do BMPS custará 6,6 bilhões de euros a estado italiano

Roma

O estado italiano terá de arcar com 6,6 bilhões de euros dos 8,8 bi envolvidos no socorro do Banco Monte dei Paschi di Siena (BMPS), informou nesta quinta-feira o Banco Central.

Na terça-feira, o Banco Central Europeu aumentou em mais de 3 bilhões de euros, para 8,8 bilhões, o capital total necessário para salvar o BMPS, justificando a decisão pela necessidade de recapitalizá-lo.

O BMPS ficou na última posição no teste de estresse de julho. Desde 2014, teve que ser recapitalizado em duas ocasiões, e em 2016 suas ações perderam 80% do valor.

Os empréstimos duvidosos pesam sobre a terceira instituição financeira da Itália e o banco mais antigo do mundo, fundado na Toscana durante a Idade Média.

