Trump diz que pretende dissolver sua fundação beneficente

Washington

O presidente eleito Donald Trump disse neste sábado que pretende dissolver sua polêmica fundação filantrópica para evitar qualquer conflito de interesse com a presidência.

"A fundação fez muito bem durante esses anos contribuindo com milhões de dólares a inumeráveis e respeitáveis grupos, incluindo o apoio a veteranos, a forças de ordem e a crianças", disse Trump em um comunicado.

"No entanto, a fim de evitar qualquer tipo de conflito com meu papel de presidente, decidi seguir com meu grande interesse na filantropia de outras maneiras".

A equipe de transição do magnata garantiu que Trump deu as ordens necessárias para o fechamento da fundação.

A instituição está sendo investigada pelo gabinete do procurador-geral de Nova York e esteve no centro de numerosas polêmicas, incluindo o montante de dinheiro realmente doado por Trump.

Os críticos do futuro presidente afirmam que é impossível que não haja conflitos de interesses, a menos de que o bilionário empresário se desprenda completamente de seus negócios e de suas atividades filantrópicas.

Trump criticou durante a campanha a fundação mantida pela democrata Hillary Clinton e por seu marido Bill Clinton chamando-a de "empresa criminosa".

