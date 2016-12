Trump nomeia ex-diretora de campanha como assessora na Casa Branca

Washington

Donald Trump nomeou nesta quinta-feira sua ex-diretora de campanha Kellyanne Conway, reconhecida por seu papel decisivo na eleição do republicano, para o cargo de assessora do presidente na Casa Branca.

"Kellyanne Conway é uma assessora e estrategista de confiança, que teve um papel determinante na vitória", afirmou Donald Trump em um comunicado.

"Defende sem descanso e com tenacidade meu programa e sabe comunicar muito bem e de maneira eficiente nossa mensagem".

Aos 49 anos, é a primeira diretora de campanha da história dos Estados Unidos cujo candidato conseguiu vencer.

"A vitória do presidente eleito em 8 de novembro também quebrou o teto de vidro para as mulheres", enfatiza o comunicado, em uma clara provocação à democrata Hillary Clinton, que durante a campanha prometeu "quebrar o teto de vidro" e se converter na primeira mulher a chefiar os Estados Unidos.

Kellyanne Conway "conservará na Casa Branca seu papel de assessora próxima do presidente e trabalhará com altos funcionários para aprovar e aplicar eficazmente as prioridades legislativas e as iniciativas da administração", explica o comunicado.

Nesta quinta-feira, pouco depois do anúncio, Conway declarou à rede CNN que seu papel na Casa Branca provavelmente estará vinculado a comunicação, análise de dados e estratégia".

Por sua vez, em declarações à MCNBC, Conway afirmou que possivelmente a sua prioridade será "continuar a fazer o que já faz, ser uma assessora discreta" do presidente eleito, a quem definiu como "um comunicador brilhante".

Com experiência em consultoria política, Conway assumiu a responsabilidade de dirigir a campanha de Trump após a partida do ex-quarterback Corey Lewandowski, que enfrentava denúncias de maus-tratos contra mulheres jornalistas.

Conway tornou-se uma peça-chave na consolidação da campanha e na aproximação de Trump com os pesos pesados do Partido Republicano.

Após a eleição, Conway passou a desempenhar um papel central na construção do novo gabinete presidencial.

* AFP