Trump nomeia um de seus advogados para 'negociador internacional'

Washington

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump nomeou nesta terça-feira o chefe de seu conselho jurídico para o posto de "representante especial ao cargo de negociações internacionais", um novo cargo na futura administração.

Em um comunicado da equipe de transição, Donald Trump afirma que Jason Greenblatt, que trabalhou durante duas décadas como advogado em sua empresa "Trump Organisation", lhe dará assistência nas negociações internacionais e nos acordos comerciais.

"Jason é um dos meus conselheiros mais próximos, no qual tenho mais confiança. Tem um passado substancial de negociador, implementou transações complicadas em meu nome e tem a experiência necessária para conciliar as partes e criar consenso em questões difíceis e sensíveis", assegurou Trump.

Judeu ortodoxo, Greenblatt é advogado imobiliário e também assessorou o candidato republicano à Casa Branca durante sua campanha sobre as relações entre Israel e Estados Unidos.

Em temas de comércio, Trump será assistido pelo milionário Wilbur Ross, de 79 anos, nomeado Secretário de Comércio, e ainda não escolhei seu representante de Comércio Exterior (USTR).

Segundo a CNN, Greenblatt se concentrará no conflito Israel-Palestina, nas relações de Estados Unidos com Cuba e nos acordos comerciais com outros países.

