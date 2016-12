Tufão deixa seis mortos e 18 desaparecidos nas Filipinas

Clima

Pelo menos seis pessoas morreram e 18 estão desaparecidas após a passagem do tufão Nock-Ten pelas Filipinas durante as festas de Natal. O fenômeno atingiu a costa leste do arquipélago, provocando inundações em estradas e granjas. Não foram registrados estragos na capital Manila.

O tufão também destruiu casas e barcos. O governo ainda calcula o valor dos danos provocados pela tempestade.

O incidente mais grave aconteceu com a balsa MV Startlight Atlantic, que naufragou na província de Batangas. Uma pessoa morreu e 18 membros da tripulação estão desaparecidos, de acordo com a Guarda Costeira.

Cinco pessoas morreram em inundações ou atingidas por objetos arrastados pela correnteza ou que foram derrubados pelos ventos, que chegaram a 235 km/h, segundo as autoridades locais.

O Nock-Ten provocou a queda de energia elétrica em várias províncias do leste do país, segundo a porta-voz da Agência de Monitoramento de Desastres das Filipinas, Mina Marasigan.

Quase 430 mil pessoas foram retiradas de áreas consideradas vulneráveis e mais de 330 voos foram cancelados.

— Vimos muitas casas destruídas pelo vento, assim como infraestruturas como colégios e hospitais. Ainda esperamos os números exatos de quantas casas foram destruídas e o valor dos danos — disse Marasigan.