Tufão mata quatro e destrói residências nas Filipinas

O tufão Nok-Ten atingiu partes das Filipinas no domingo de Natal, causando pelo menos quatro mortes e destruindo casas. O fenômeno seguia para uma povoada região próxima de Manila, nesta segunda-feira, com menor intensidade mas ainda com ventos fortes, segundo autoridades.

O tufão interrompeu o fornecimento de energia elétrica em cinco províncias no auge das celebrações natalinas, além de forçar dezenas de milhares de pessoas a deixar suas residências. As Filipinas são o país com mais católicos na Ásia.

Um fazendeiro morreu após ser atingido por uma árvore que caiu na província de Quezon. Três outras pessoas, entre elas um casal arrastado pela enxurrada, morreram na província de Albay, a sudeste de Manila, após o tufão chegar na noite de domingo à província de Casiguran. O tufão atingiu áreas montanhosas e ilhas, danificou casas, derrubou árvores e interrompeu as comunicações.

Nok-Ten enfraqueceu um pouco, mas ainda tem ventos sustentados de até 130 km/h e rajadas de 215 km/h, segundo meteorologistas do governo. Na manhã desta segunda-feira, ele atingiu áreas densamente povoadas das províncias de Batangas e Cavite, ao sul de Manila, e deve seguir para o Mar do Sul da China ainda nesta segunda.

O fenômeno é um dos mais fortes a atingir as Filipinas desde o tufão Haiyan, que deixou mais de 7,3 mil mortos ou desaparecidos e levou 5 milhões de pessoas a deixarem suas casas em 2014. Neste fim de semana, autoridades tiveram dificuldades em algumas províncias para convencer as pessoas a deixarem suas casas em plena celebração do Natal. Algumas autoridades disseram que determinaram a retirada forçada de pessoas de áreas de risco.

Cerca de 20 tufões e fortes tempestades atingem as Filipinas a cada ano. Nos últimos 65 anos, sete tufões atingiram o país no Natal, segundo a agência meteorológica governamental. As informação são da Associated Press.