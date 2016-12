Tunísia prende três pessoas ligadas a autor de atentado de Berlim

Segurança

Três extremistas islâmicos ligados ao tunisiano autor do atentado de Berlim, Anis Amri, entre eles seu sobrinho, foram presos na sexta-feira. A informação é do ministro tunisiano do Interior.

As autoridades não informaram se os detidos teriam alguma ligação direta com o atentado de segunda-feira à noite na capital alemã.



Segundo um comunicado, esses três suspeitos são membros de uma "célula terrorista (...) ligada ao terrorista Anis Amri que cometeu o ataque de Berlim" e que foi morto na sexta-feira pela polícia italiana em Milão.

"O sobrinho confessou que estava em contato com o seu tio através do aplicativo criptografado Telegram para escapar da vigilância policial", indicou o ministério, acrescentando que ele havia prometido fidelidade ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) em um vídeo enviado para Anis Amri.

O sobrinho, apresentado como o filho da irmã de Anis Amri, também confessou que este último havia "enviado dinheiro" por correio sob uma falsa identidade para ajudá-lo na Alemanha, de acordo com o ministério. O sobrinho também disse que seu tio era o "emir" de um grupo jihadista com sede na Alemanha e conhecido como a brigada "Abu al-Walaa".

As três pessoas presas têm entre 18 e 27 anos e a "célula terrorista" à qual pertencem é ativa entre Fuchana, ao sul de Tunis, e Ueslatia, cidade da família Amri no centro do país, disse o ministério.

Anis Amri, de 24 anos, havia prometido fidelidade ao EI em um vídeo, que foi divulgado pela agência de propaganda da organização terrorista. Ele foi morto na madrugada da última sexta-feira durante um controle policial "por acaso" em Milão, pondo fim a uma caçada de quatro dias em toda a Europa.

Ele é acusado de matar doze pessoas e ferir dezenas de outras na segunda-feira em um mercado de Natal em Berlim.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP