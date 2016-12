Venezuela é 2º país mais violento do mundo atrás de El Salvador

Caracas

Venezuela encerrará 2016 como o segundo país mais inseguro do planeta, atrás apenas de El Salvador, ao registrar um índice de mortes violentas dez vezes maior do que a média mundial - revela um relatório divulgado pelo Observatório Venezuelano de Violência (OVV), nesta quarta-feira (28).

O país petroleiro termina o ano com 28.479 mortes violentas, com uma taxa de 91,8 a cada 100.000 habitantes, aponta o estudo anual do OVV. A média mundial é de 8,9 a cada 100.000.

"2016 foi particularmente violento", alertou o diretor do OVV, Roberto Briceño León, em entrevista coletiva, alegando que apenas El Salvador tem níveis mais altos de assassinatos, com 103 a cada 100.000 habitantes.

Do total de mortes, 18.230 se classificam como homicídios, enquanto 5.281 resultaram de confrontos entre criminosos e forças da ordem. Outros 4.968 estão em processo de investigação.

De acordo com estimativas dessa ONG, o número de mortes violentas na Venezuela continua aumentando. Foram 27.875 em 2015 (90 a cada 100.000 habitantes) e 24.980 em 2014 (82 a cada 100.000 habitantes).

Ainda não foram divulgados números oficiais de 2016, mas o Ministério Público relatou a ocorrência de 17.778 homicídios em 2015 (58,1 a cada 100.000 habitantes).

Segundo o OVV, três estados têm as piores estatísticas: Aragua (142 mortes violentas a cada 100.000 habitantes), Miranda (140) e Distrito Capital (138).

Caracas é a cidade mais violenta do mundo, de acordo com o OVV, com 15 vezes mais homicídios do que a Cidade do México.

Para a ONG, a impunidade é uma das causas.

"A cada 100 homicídios no país, há apenas entre oito e nove detenções", afirma Briceño León.

