Violência volta a crescer no México

Ciudad Juárez, México – Cinco homens mortos a tiros em uma barbearia, os corpos caídos perto da porta. Um corpo decapitado desovado nos arredores de um conjunto habitacional. Três outros mortos atrás de um salão de bilhar e muitos mais no bar Três Mentiras.

Até o final de outubro, pelo menos 96 pessoas haviam sido assassinadas em Ciudad Juárez, cidade na fronteira do México com os Estados Unidos. Era o maior cômputo mensal desde 2012, espalhando o temor da volta do caos das gangues que rendeu a esta cidade o título de a mais violenta do mundo.

Naquela época, o derramamento de sangue nesta cidade era uma coisa singular. Agora, porém, ela tem companhia, com outros municípios mexicanos com dados iguais ou piores.

Nos primeiros dez meses de 2016, aconteceram 17.063 casos de homicídio no México, acima do total de 2015 e a maior contagem de dez meses desde 2012. A recaída na segurança perturbou o México e levou muitos a pensar se o país está à beira de outra guerra sangrenta total entre grupos criminosos.

"É um trauma, uma espécie de medo, entre todos nós que viram uma morte, que ouviram tiros", afirma Carlos Nájera, ativista de Juárez. "Todos temem uma volta ao passado."

O aumento da violência na nação reflete um cenário criminal cada vez mais volátil e as limitações da estratégia contra narcóticos da América do Norte, contribuindo para a grande queda nos índices de aprovação do presidente Enrique Peña Nieto.

Um antigo pilar do combate do governo mexicano contra o crime organizado – apoiado por centenas de milhões de dólares de auxílio dos Estados Unidos – tem sido atacar os chefes, baseado na teoria de que cortar a cabeça vai secar o corpo. Só que a tática ajudou a fragmentar empreendimentos criminosos hierárquicos e monolíticos em uma série de grupos que são mais violentos e incontroláveis, asseguram analistas.

O governo mexicano combate os traficantes de drogas há décadas, mas a luta ganhou nova intensidade em 2006 quando o presidente de então, Felipe Calderón, declarou "guerra" ao crime organizado.

As forças armadas mexicanas tiveram sucesso parcial nessa abordagem, capturando ou matando muitos dos traficantes mais procurados do país. As somas mensais de casos de homicídios, após atingir um pico de 2.131 em maio de 2011, começaram a cair.

Juárez testemunhou alguns dos casos mais violentos, tornando-se símbolo do fracasso e da tragédia do país. No auge do derramamento de sangue, em outubro de 2010, a cidade sofreu 359 homicídios, segundo o Grupo de Trabalho para Justiça e Segurança em Juárez, força-tarefa independente que conta com representantes da sociedade civil e do governo. Mas uma reação intensiva – incluindo a saturação da cidade com forças de segurança pública e o envolvimento robusto da sociedade civil – ajudaram a dar uma virada de mesa.

Já a estratégia nacional centrada no chefe, entretanto, falhou em um aspecto importante: o tráfico de drogas continuou a crescer. E, à medida que os líderes morriam, as grandes organizações de drogas se dividiram em gangues criminosas menores, que realizaram batalhas de sucessão, levando a ainda mais violência.

"Esses grupos, se você os deixar em paz, são muito poderosos", afirma Steven Dudley, diretor da InSight Crime, fundação que estuda o crime organizado nas Américas. "E se você mexer com eles e dividi-los, eles se multiplicam como feras selvagens."

Desde o final de 2014, os números de homicídios vêm crescendo, aumento que Eduardo Guerrero, consultor de segurança da Cidade do México, batizou de "a segunda onda de violência".

Com 1.976 homicídios pelo país, setembro foi o mês mais mortal do México desde maio de 2012, e um dos mais sangrentos da história, segundo o Ministério do Interior mexicano.

Embora a violência durante o governo de Calderón fosse concentrada em alguns lugares, como Juárez, o aumento recente em homicídios é espalhado.

"Temos uma transição no submundo criminoso de organizações criminosas com estrutura hierárquica, em grande escala, relativamente identificáveis, cujo negócio se concentrava em contrabandear drogas para os EUA, para diversas gangues pequenas, de alcance mais local e de natureza mais predatória", avalia Alejandro Hope, famoso analista de segurança mexicano.

Segundo ele, enquanto a natureza das operações criminosas no México mudou, a reação pública continua a mesma.

"Eles são excelentes para capturar El Chapo, mas nem tanto ao atacar a extorsão praticada a pequenos negócios em Guerrero", afirma ele, referindo-se ao chefe das drogas Joaquín Guzmán Loera.

As reações fizeram muitos analistas concluir que o governo não tem uma estratégia coerente para resolver o problema.

"A única coisa que eles fazem é confrontar as consequências, mas não as causas, e o fazem de forma muito marginal", diz Francisco Rivas, diretor do Observatório Nacional Cidadão, grupo que estuda questões relativas à segurança e justiça no país.

Em Juárez, o aumento de homicídios em 2016 complicou uma espécie de transtorno de estresse pós-traumático comunitário, ainda que os números continuem distantes do pico da violência que engolfou a cidade há vários anos – caindo de 96 em outubro para 33 em novembro, segundo o jornal local "El Diario".

"Dizem que Juárez renasceu, que é nova. Mentiras medonhas. As causas subjacentes permanecem", diz Sergio Meza de Anda, diretor do Plano Estratégico de Juárez, organização comunitária.

Mario Manríquez, famoso sacerdote de Juárez, viu o custo da negligência nas ruas e nos lares de sua paróquia no sul da cidade – famílias desfeitas, vidas abreviadas.

"A violência nunca desapareceu", conta ele.

* Kirk Semple