A moda devolve o homem à natureza em Paris

Paris

A moda do próximo outono devolve o homem a um universo bucólico: as roupas de lã e tricô evocam o pastor que existe em cada um nas marcas Loewe e Andrea Crews, enquanto Off-White e Issey Miyake exploram as florestas, nos desfiles apresentados nesta quinta-feira (19), em Paris.

O pastor da Irlanda do Norte, cujas botas e casacos se destacam pela lã, faz parte da coleção de Jonathan Anderson, diretor criativo da marca espanhola Lowe. Os suéteres de tricô e os jeans rasgados complementam este estilo do homem da natureza.

A coleção masculina da Loewe, apresentada, como de costume, fora das passarelas, apresentou camisas e calças xadrez, com corte assimétricos e aparência de inacabado, em uma proposta mais punk. Andersen também optou por vestimentas folclóricas, misturando cores vivas em listras horizontais.

Para Maroussia Rebecq, fundadora da Andrea Crews, definiu sua coleção como "um homem urbano que durante uma saída para esquiar se encontra em outra dimensão e redescobre as alegrias da natureza".

Homens e mulheres, durante o desfile misto feito em uma igreja, usavam macacões e jaquetas bordadas com detalhes em lã. Os tecidos camuflados foram transformados através do uso de elementos florais, em um conceito chamado pela designer de "camuflor".

Já no desfile da Off-White, elaborado por Virgil Abloh, as folhas de outono ganharam espaço bordadas em casacos e vestidos. Os modelos, homens e mulheres, caminhavam em meio a folhas secas e árvores.

"Para mudar o mundo, devemos mudar a consciência. Começar a ver as coisas", disse.

As cores da floresta também inspiraram a coleção de Issey Miyake, com tons terrosos, verdes e amarelos. As estampas combinavam com roupas mais sóbrias e escuras, quase sempre usando um grande casaco por cima.

Durante o desfile da Lous Vuitton, marcado por celebridades como David Beckham, Kate Moss e Usher, a palavra de ordem foi "elegância relaxada", com um destaque maior para os sapatos esportivos e gorros.

O designer britânico Kim Jones brincou com os clássicos masculinos, aderindo à tendência de roupas folgadas, evocando os anos 1990.

Rick Owens se concentrou nas bem-sucedidas roupas de inverno, com casacos acolchoados usados de diferentes formas para se destacarem acima dos ombros, resultando em formas inesperadas.

A Semana de Moda masculina em Paris começou na quarta-feira (18) e continuará até domingo (22), quando começará o evento parisiense de alta custura, até 26 de janeiro.

app-alm/mb/cb/mvv