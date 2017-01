Acidente entre ônibus e veículo de transporte escolar deixa 19 mortos em estrada na costa do Equador

Tragédia

Um acidente em uma estrada ao largo da costa do Equador, que envolveu um ônibus e um veículo de transporte escolar, deixou pelo menos 19 mortos e 17 feridos, informou neste sábado o Serviço de Segurança Integrada ECU911.

Por causa do acidente, que ocorreu na sexta-feira à noite, "ao menos 19 pessoas morreram", disse a agência, que não especificou o número de passageiros que viajavam no ônibus interprovincial. Uma fonte do Serviço de Segurança Integrada disse que o veículo escolar não transportava estudantes.

Os feridos, alguns em estado grave, foram levados para vários hospitais da região, como o do porto de Guayaquil (sudoeste), acrescentou ECU911.

O acidente ocorreu na estrada entre as cidades costeiras de Yaguachi e Milagro (sudoeste), segundo o serviço de emergência. Os acidentes de trânsito aparecem entre as maiores causas de mortalidade no Equador.