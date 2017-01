Aos 92 anos, morre o ex-presidente português Mário Soares

Obituário

O ex-presidente de Portugal Mário Soares morreu neste sábado, aos 92 anos, em Lisboa. A informação foi divulgada pelo porta-voz do hospital onde estava internado desde o dia 13 de dezembro.



Depois de uma melhora passageira, seu estado de saúde piorou no dia 24 de dezembro, e no dia de Natal Soares já se encontrava em coma profundo. Porém, as causas da morte não foram informadas.



Segundo familiares, ele nunca chegou a se recuperar da encefalite, uma inflamação no cérebro, que sofreu em janeiro de 2013, e sua saúde se degradou ainda mais desde a morte da esposa, em julho de 2015.



Um dos fundadores do Partido Socialista de Portugal, em 1973, Soares passou décadas na política. Além de presidente por dois mandatos, ele foi deputado e ministro das Relações Exteriores.



Leia outras notícias de Mundo