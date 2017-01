Arábia Saudita desbloqueia ajuda militar ao Líbano

Riade

A Aráboa Saudita e o Líbano acordaram retomar as negociações para restabelecer uma ajuda militar de US$ 3 bilhões que Riad decidiu cancelar no ano passado, informou nesta terça-feira uma fonte ligada à AFP.

"Levantou-se o bloqueio", declarou um funcionário da delegação do presidente libanês, Michel Aoun, que se reuniu em Riad com o rei saudita Salman.

"Acabou. Há uma mudança autêntica. Mas quando e como, temos que esperar para saber", disse, acrescentando que tinham virado "uma nova página" e que a ajuda "avançaria".

Em fevereiro, o reino suspendeu o programa militar de ajuda como protesto pelo "controle", segundo ele, que o movimento xiita Hezbollah exercia sobre o Estado libanês.

O programa, financiado por Riad, forneceria veículos, helicópteros, drones, canhões e outros equipamentos militares procedentes da França.

O objetivo da ajuda é estabilizar a situação do país, mergulhado em divisões internas e sacudido pelo conflito na vizinha Síria.

O filho do rei Salman, o poderoso ministro da Defesa e príncipe-herdeiro, Mohamed ben Salman, segundo na linha de sucessão ao trono, se reunirá com seu contraparte libanês para abordar a forma como se desenvolverá este programa de ajuda, acrescentou o funcionário, que pediu para ter sua identidade preservada.

