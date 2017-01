Ataque aéreo perto de escola deixa cinco mortos no Iêmen

Sana

Um bombardeio atribuído à coalizão liderada pela Arábia Saudita deixou cinco mortos e 13 feridos nesta terça-feira perto de uma escola no norte do Iêmen, região controlada pelos rebeldes xiitas huthis, indicaram fontes médicas e militares.

Outras treze pessoas ficaram feridas no ataque, que atingiu um mercado localizado perto da escola Al Falah, no distrito de Nihm, a nordeste da capital Sanaa, informaram as fontes.

"Um bombardeio aéreo da coalizão saudita impactou perto da escola, a uns 200 metros", informou à AFP um funcionário regional, que pediu para ter sua identidade preservada.

Entre os mortos estão dois estudantes, o diretor e três funcionários da escola, que se encontra no distrito de Nihm, nordeste da capital Sana.

Mais cedo, uma fonte militar governamental tinha declarado mais cedo à AFP que dois mísseis haviam atingido a escola por engano e acusou os rebeldes pró-iranianos de ter colocado veículos blindados perto da escola atingida pelos projéteis.

Organizações não-governamentais acusam regularmente a coalizão árabe, que intervém desde março de 2015 no Iêmen em apoio às forças governamentais, de alcançar os alvos rebeldes e de causar inúmeras vítimas civis.

Em agosto de 2016, a Médicos Sem Fronteiras (MSF) declarou que ataques aéreos em uma escola corânica em Haydan, na província de Saada, controlada pelos huthis, deixaram 10 mortos e 28 crianças feridas.

A coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita afirmou então que apontou contra um centro de treinamento onde os rebeldes formavam, segundo ela, crianças-soldados.

O conflito em Iêmen deixou mais de 7.350 mortos e 39.000 feridos em 20 meses, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

