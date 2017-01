Bayer e Monsanto anunciam investimento de US$ 8 bilhões nos EUA

Nova York

A Bayer investirá cerca de 8 bilhões de dólares em pesquisas agrícolas nos Estados Unidos junto ao grupo agroquímico americano Monsanto, com o qual está em processo de fusão.

O anúncio foi realizado depois de uma "reunião muito produtiva" entre o presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump e os presidentes das duas companhias.

A declaração conjunta das empresas nesta terça-feira não confirmou, mas a Bayer criará pelo menos 3.000 empregos de alta tecnologia nos Estados Unidos e que a Monsanto manterá 100% dos 9.000 empregos que tem nos Estados Unidos, como anunciou o porta-voz de Trump.

"A união das companhias espera gastar cerca de 16 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento nos próximos seis anos, e a metade desse investimento será nos Estados Unidos", disse o comunicado.

"Esse é um investimento em inovação e pessoas que criará milhares de postos de trabalho de alta tecnologia bem-remunerados quando a integração (da Bayer e da Monsanto) tiver sido concluída", acrescenta a nota.

Este anúncio de investimentos nos Estados Unidos é o terceiro realizado nesta terça-feira por grandes multinacionais a apenas três dias da posse de Trump.

Trump não demorou em atribuir a si os anúncios da General Motors e Wal-Mart sobre investimentos e criação de empregos nos Estados Unidos.

"Com todos esses postos de trabalho que estou devolvendo aos EUA (ainda antes de assumir), com todas essas novas fábricas de automóveis que retornam a nosso país e com as reduções maciças de custos que negociei nas compras militares e mais, acho que as pessoas estão vendo ´grandes coisas´", disse no Twitter.

Os acionistas da Monsanto aprovaram a oferta de compra por 66 bilhões de dólares apresentada pela Bayer. O processo de fusão depende agora da aprovação das autoridades de concorrência dos Estados Unidos e da Europa.

