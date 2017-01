Choque de galáxias permite crescimento de buracos negros (estudo)

Santiago

O choque de duas galáxias e sua posterior fusão produzem material suficiente para alimentar e permitir o crescimento dos buracos negros, afirma um estudo difundido nesta quinta-feira em Santiago.

O estudo confirma as simulações feitas por cientistas ao redor do mundo e traz informações sobre a interação entre os buracos negros e sua galáxia.

"Conseguimos demonstrar como a galáxia pode dialogar, falar com o buraco negro", comentou Claudio Ricci, pesquisador do Instituto de Astrofísica da Universidade Católica do Chile e líder do projeto.

A pesquisa permitiu "observar galáxias em diferentes etapas de choque e descobrir que, por exemplo, nas primeiras etapas o material é normal e rodeia o buraco negro como um cinturão, mas nas últimas etapas da colisão é muito mais denso e cobre completamente o buraco negro".

"A distribuição do material é diferente e isso significa que é verdade que o choque pode provocar a queda do material até o buraco negro e ele, por sua vez, pode crescer muito nessas etapas em que fica escondido", afirma um comunicado difundido pelos pesquisadores.

Para realizar as observações foi utilizado o satélite Nustar da NASA. O estudo aparecerá na edição impressa da revista científica Monthly Notices Royal Astronomical Society nos próximos meses.

* AFP