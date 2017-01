Cinco responsáveis dos Emirados mortos em atentado no Afeganistão

Abu Dhabi

Cinco responsáveis dos Emirados Árabes Unidos morreram no atentado contra a residência do governador de Kandahar, no sul do Afeganistão, anunciou o governo de Abu Dhabi.

As vítimas trabalhavam em "projetos humanitários, de educação e desenvolvimento" e "morreram na explosão terrorista" que atingiu a residência do governador de Kandahar, indicou uma declaração oficial divulgada pela agência WAM dos Emirados. Neste atentado morreram no total 12 pessoas, segundo uma fonte da polícia afegã.

O presidente dos Emirados, Shij Jalifa ben Zayed al Nahyane, ordenou colocar a meio mastro as bandeiras dos edifícios públicos durante três dias.

É preciso prestar homenagem aos "mártires que deram sua vida para defender causas humanitárias", declarou o presidente.

O atentado contra a residência do governador de Kandahar foi registrado na terça-feira à noite quando recebia o embaixador dos Emirados no Afeganistão, Juma Mohammed Abdullah al Kaabi, junto a uma delegação.

O governador e o embaixador ficaram feridos no atentado que deixou 12 mortos.

"Os explosivos haviam sido colocados nas cadeiras e explodiram durante o jantar", indicou o chefe de polícia de Kandahar.

Na terça-feira, o Afeganistão registrou vários atentados em três cidades - Cabul, Lashkar Gah e Kandahar - que deixaram quase 50 mortos.

* AFP