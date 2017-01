Mascate

Dez presos da prisão militar americana de Guantánamo chegaram nesta segunda-feira ao sultanato de Omã, onde residirão de "forma provisória", anunciou o ministério das Relações Exteriores em Mascate.

O ministério não informou as nacionalidades destes presos acolhidos por Omã a poucos dias do fim do mandato do americano Barack Obama, que havia convertido o encerramento da controversa prisão para supostos extremistas de Guantánamo em um dos objetivos de sua presidência.

