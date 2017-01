Diário de Washington: a música escolhida para a 1ª dança de Trump

Estados Unidos

Do meu jeito

No primeiro baile de gala desta sexta-feira, o presidente recém-empossado abrirá a festa dançando com a primeira-dama, Melania, no Trump Hotel. Ele escolheu a música My Way, na versão de Frank Sinatra, para a primeira dança. O refrão diz: "Planejei todos os meus passos com precisão. / E mais, muito mais do que isso, eu fiz tudo isso do meu jeito".

Baile de Gala

Foto: DANIEL SCOLA / AFP

O Baile de Gala presidencial será no Trump International Hotel, o luxuoso hotel 5 estrelas da família, na Avenida Pensilvânia, no coração do poder em Washington. O prédio foi erguido no século 19 e durante décadas serviu como posto central dos Correios. Em 2013, foi concedido às organizações Trump para ser reformado e explorado como hotel. Na manhã desta quinta-feira, o local foi isolado pela polícia e apenas o staff de Trump tinha permissão para ingressar no lobby. As suítes foram reservadas para convidados do novo presidente.

Boas-vindas

Somente na véspera da posse é que a capital começou a ganhar ares de festa. Prédios da área central foram decorados e em alguns locais foram colocadas faixas com a mensagem: "Bem-vindo, senhor presidente".



Protestos

Foto: DANIEL SCOLA / AFP

Mas nem tudo é festa em Washington. Ativistas continuam mostrando insatisfação com o futuro governo. Na madrugada desta quinta-feira, houve protestos (acima) aos gritos de "governo fascista" e "não ao governo que apoia a KKK (Klu Klux Klan)".