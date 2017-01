Discurso de Trump terá tom 'filosófico', diz porta-voz

Washington

Em seu juramento como 45º presidente dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (20), Donald Trump fará um discurso "muito pessoal" que terá um tom "filosófico" - revelou seu porta-voz, Sean Spicer, nesta quinta (19).

"Será uma apresentação muito pessoal e sincera de sua visão do país", disse Spicer, na véspera da posse de Trump.

"Explicará o que significa ser americano, os desafios que enfrentamos", enumerou, acrescentando que evocará o tema da educação em particular.

"Não será um programa detalhado, mas um documento filosófico, de sua visão do futuro do país, do papel do governo e do papel dos cidadãos", explicou Spicer.

Dando continuidade a uma das tradições do protocolo de posse, Donald Trump pronunciará seu discurso diante da fachada oeste do Capitólio, depois de prestar juramento sobre a bíblia.

jca/vog/dg/cd/tt