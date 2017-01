Djokovic, Nadal e Serena vencem na primeira rodada do Aberto da Austrália

Melbourne

O sérvio Novak Djokovic, atual campeão do torneio, venceu com facilidade o espanhol Fernando Verdasco (N.40) na primeira rodada do Aberto da Austrália por três sets, 6-1, 7-6 (7/4), 6-2.

Verdasco era considerado um adversário perigoso para o sérvio, já que chegou a ter cinco match-points contra o próprio Djokovic na semifinal do torneio de Doha, há 10 dias. No fim, Djoko acabou vencendo e conquistando o título, derrotando Andy Murray na final.

Com exceção do segundo set, Djokovic controlou completamente a partida, sem dar chances para o espanhol, sempre graças à forte defesa e um jogo de fundo de quadra muito inteligente, fechando o jogo após 2 horas e 20 minutos.

"Estou feliz por ter superado a primeira rodada, considerando que tive um dos adversários mais difíceis em uma estreia, tendo em vista sua boa forma física e como jogou bem contra mim em Doha", analisou o sérvio após a partida.

"Acho que poderia ter tido um adversário mais fácil. Verdasco tem muita qualidade, é um ex-top 10. Derrotou Nadal na primeira rodada aqui, no ano passado", lembrou.

Na segunda rodada do Aberto da Austrália, Djokovic enfrentará o uzbeque Denis Istomin, que eliminou o croata Ivan Dodig.

Mais cedo, a americana Serena Williams e o espanhol Rafael Nadal, ambos ex-campeões do Aberto australiano, também estrearam com vitória, superando a suíça Belinda Bencic e o alemão Florian Mayer.

Nadal, nono cabeça de chave, venceu com facilidade por três sets, 6-3, 6-4, 6-4, aparentemente recuperado de um 2016 repleto de problemas, e terá como próximo adversário o cipriota Marcos Baghdatis.

Serena também começou bem sua disputa por um 23º título do Gran Slam ao eliminar Bencic por 6-4 e 6-3, se classificando para enfrentar a tcheca Lucie Safarova.

- Karlovic quebra recordes -

Além das vitórias dos favoritos ao título, o destaque desta terça-feira em Melbourne foi a duríssima vitória do croata Ivo Karlovic sobre o argentino Horacio Zeballos, com direito a recorde de games disputados em um Aberto da Austrália.

Karlovic, de 37 anos e 21º tenista do mundo, precisou de cinco sets (6-7, 3-6, 7-5, 6-2, 22-20) e 5 horas e 15 minutos de jogo para superar Zeballos, jogando um total de 84 games. O recorde anterior (83) pertencia ao duelo entre o americano Andy Roddick e o marroquino Younes El Ayanaoui, em 2003.

Não satisfeito, o gigante Karlovic quebrou também o recorde de aces em uma partida do Aberto da Austrália, anotando 75 no total.

O jogo mais longo da história do tênis, porém, continua sendo o duelo entre John Isner e Nicolas Mahut em Wimbledon, em 2010, que durou 11 horas e cinco minutos, com 183 games disputados.

"Perguntado se estava desesperado para que o jogo acabasse logo, Karlovic respondeu: "Não".

"Na verdade, estava pensando nesse outro jogo, Isner contra Mahut. Eu estava esperando um pouco mais para que fosse mais longo e pudesse ostentar outro recorde", brincou.

Na próxima fase, Karlovic enfrentará o australiano Andrew Whittington.

"Não sei como me recuperarei. Tenho dois dias. Amanhã (quarta-feira) não vou fazer nada, nem dar uma raquetada. Vou ficar banhado em gelo e dormir cedo. Com sorte isso será suficiente", explicou o croata.

"É disso que lembrarei depois de me aposentar. Se fosse uma vitória fácil ou uma derrota fácil, não lembraria. Mas disso eu lembrarei para sempre", concluiu.

- Resultados desta terça-feira no Aberto da Austrália:

Simples masculino (1ª rodada):

Gaël Monfils (FRA/N.6) x Jirí Veselý (RTC) 6-2, 6-3, 6-2

Alexandr Dolgopolov (UCR) x Borna Coric (CRO) 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (9/7)

Donald Young (EUA) x Thomas Fabbiano (ITA) 6-4, 7-6 (7/1), 6-4

Philipp Kohlschreiber (ALE/N.32) x Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4

Alexander Zverev (ALE/N.24) x Robin Haase (HOL) 6-2, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2

Francis Tiafoe (EUA) x Mikhail Kukushkin (CAZ) 6-1, 6-7 (3/7), 6-3, 6-2

Marcos Baghdatis (CYP) x Mikhail Youzhny (RUS) 6-3, 3-0 (abandono)

Rafael Nadal (ESP/N.9) x Florian Mayer (ALE) 6-3, 6-4, 6-4

Roberto Bautista (ESP/N.13) x Guido Pella (ARG) 6-3, 6-1, 6-1

Yoshihito Nishioka (JPN) x Alex Bolt (AUS) 6-4, 1-6, 6-2, 6-4

Ernesto Escobedo (EUA) x Daniil Medvedev (RUS) 7-5, 4-6, 7-6 (7/5), 6-1

David Ferrer (ESP/N.21) x Omar Jasika (AUS) 6-3, 6-0, 6-2

Gilles Simon (FRA/N.25) x Michael Mmoh (EUA) 6-1, 6-3, 6-3

Rogério Dutra Silva (BRA) x Jared Donaldson (EUA) 3-6, 0-6, 6-1, 6-4, 6-4

Gilles Muller (LUX) x Taylor Fritz (EUA) 7-6 (8/6), 7-6 (7/5), 6-3

Milos Raonic (CAN/N.3) x Dustin Brown (ALE) 6-3, 6-4, 6-2

Dominic Thiem (AUT/N.8) x Jan-Lennard Struff (ALE) 4-6, 6-4, 6-4, 6-3

Jordan Thompson (AUS) x João SoEUA (POR) 6-7 (2/7), 4-6, 6-3, 6-2, 6-1

Benoît Paire (FRA) x Tommy Haas (ALE) 7-6 (7/2), 6-4, 0-0 (abandono)

Fabio Fognini (ITA) x Feliciano López (ESP/N.28) 7-5, 6-3, 7-5

Ivo Karlovic (CRO/N.20) x Horacio Zeballos (ARG) 6-7 (6/8), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20

Andrew Whittington (AUS) x Adam Pavlásek (RTC) 6-4, 4-6, 6-2, 6-3

Radek Stepánek (RTC) x Dmitry Tursunov (RUS) 6-2, 7-6 (7/1), 6-3

David Goffin (BEL/N.11) x Reilly Opelka (EUA) 6-4, 4-6, 6-2, 4-6, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL/N.15) x Christopher O'Connell (AUS) 7-6 (7/2), 6-3, 6-3

Hyeon Chung (KOR) x Renzo Olivo (ARG) 6-2, 6-3, 6-2

Carlos Berlocq (ARG) x Radu Albot (MDA) 6-4, 7-6 (7/4), 5-7, 7-6 (10/8)

Richard Gasquet (FRA/N.18) x Blake Mott (AUS) 6-4, 6-4, 6-2

Pablo Carreño (ESP/N.30) x Peter Polansky (CAN) 6-0, 3-6, 3-6, 6-2, 3-0 (abandono)

Kyle Edmund (GBR) x Santiago Giraldo (COL) 6-2, 7-5, 6-3

Denis Istomin (UZB) x Ivan Dodig (CRO) 6-1, 6-4, 3-6, 7-5

Novak Djokovic (SRV/N.2) x Fernando Verdasco (ESP) 6-1, 7-6 (7/4), 6-2

Simples feminino (1ª rodada):

Karolína Plísková (RTC/N.5) x Sara Sorribes (ESP) 6-2, 6-0

Anna Blinkova (RUS) x Monica Niculescu (ROM) 6-2, 4-6, 6-4

Jelena Ostapenko (LAT) x Lin Zhu (CHN) 6-4, 6-0

Yulia Putintseva (CAZ/N.31) x Lara Arruabarrena (ESP) 7-6 (9/7), 7-6 (12/10)

Daria Gavrilova (AUS/N.22) x Naomi Broady (GBR) 3-6, 6-4, 7-5

Ana Konjuh (CRO) x Kristina Mladenovic (FRA) 6-4, 6-2

Danka Kovinic (MNE) x Saisai Zheng (CHN) 6-0, 6-4

Timea Bacsinszky (SUI/N.12) x Camila Giorgi (ITA) 6-4, 3-6, 7-5

Elena Vesnina (RUS/N.14) x Ana Bogdan (ROM) 7-5, 6-2

Mandy Minella (LUX) x Magda Linette (POL) 7-5, 6-4

Jennifer Brady (EUA) x Maryna Zanevska (BEL) 6-3, 6-2

Heather Watson (GBR) x Samantha Stosur (AUS/N.18) 6-3, 3-6, 6-0

Alizé Cornet (FRA/N.28) x Myrtille Georges (FRA) 6-3, 4-6, 6-1

Maria Sakkari (GRE) x Anett Kontaveit (EST) 6-0, 6-4

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) x Qiang Wang (CHN) 4-6, 6-3, 6-4

Agnieszka Radwanska (POL/N.3) x Tsvetana Pironkova (BUL) 6-1, 4-6, 6-1

Dominika Cibulková (SVQ/N.6) x Denisa Allertová (RTC) 7-5, 6-2

Su-Wei Hsieh (TPE) x Karin Knapp (ITA) 6-3, 2-0 (abandono)

Sara Errani (ITA) x Risa Ozaki (JPN) 7-5, 6-1

Ekaterina Makarova (RUS/N.30) x Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-0, 4-6, 6-1

Caroline Wozniacki (DEN/N.17) x Arina Rodionova (AUS) 6-1, 6-2

Donna Vekic (CRO) x Lizette Cabrera (AUS) 7-5, 6-2

Naomi Osaka (JPN) x Luksika Kumkhum (THA) 6-7 (2/7), 6-4, 7-5

Johanna Konta (GBR/N.9) x Kirsten Flipkens (BEL) 7-5, 6-2

Barbora Záhlavová Strýcová (RTC/N.16) x Elizaveta Kulichkova (RUS) 6-3, 6-2

Andrea Petkovic (ALE) x Kayla Day (EUA) 6-3, 6-2

Océane Dodin (FRA) x Çagla Büyükakçay (TUR) 7-5, 6-7 (1/7), 6-2

Caroline Garcia (FRA/N.21) x Kateryna Bondarenko (UCR) 7-6 (7/4), 6-4

Nicole Gibbs (EUA) x Tímea Babos (HUN/N.25) 7-6 (7/3), 6-4

Irina Falconi (EUA) x Xinyun Han (CHN) 6-1, 7-5

Lucie Safárová (RTC) x Yanina Wickmayer (BEL) 3-6, 7-6 (9/7), 6-1

Serena Williams (EUA/N.2) x Belinda Bencic (SUI) 6-4, 6-3

fbx/cto/iga/cn/am