Dois milhões de russos se banham na água gelada pela Epifania ortodoxa

Moscou

Quase dois milhões de russos se banharam na madrugada desta quinta-feira em rios e tanques gelados, esperando ser purificados por suas águas, por ocasião da Epifania ortodoxa.

Apesar das temperaturas glaciais, de até -16 ºC em Ekaterinburgo, 1,8 milhão de pessoas entraram nas águas geladas, segundo o ministério das Situações de Emergência citado pelas agências russas.

"Faço isso todos os anos, faço desde a era soviética", explicou à AFP o cineasta Alexei Winns, sorridente. "Para mim é uma velha tradição".

Segundo a religião ortodoxa, é preciso mergulhar três vezes na água, em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo, em memória do batismo de Jesus no rio Jordão.

"Se tem a moral baixa ou está doente, pode simplesmente lavar o rosto com esta água ou bebê-la, e repentinamente se sente melhor", afirma Irina.

Em Moscou eram esperadas mais de 140.000 pessoas nos locais especialmente previstos para este ritual, realizado todos os anos no dia 19 de janeiro, a partir da meia-noite e durante todo o dia, informou a prefeitura da capital em um comunicado.

"Vejam se a escada é estável, não se joguem de cabeça", recomendava. "Não permaneçam mais de um minuto na água para evitar o risco de hipotermia", acrescentava, ao mesmo tempo em que proibia o acesso das pessoas em estado de embriaguez aos pontos de banho.

