Em seu último discurso, Obama exalta diversidade e diz que racismo é uma ameaça à democracia

Há poucos dias de deixar a presidência dos EUA, Barack Obama fez um discurso oficial para o povo americano na noite desta terça-feira. Ao vivo para todo o mundo, o evento ocorreu no McCormick Place, em Chicago, para um público de 20 mil pessoas.

A chegar no evento, o presidente foi bastante aplaudido e abriu seu discurso com um agradecimento.



— Hoje é minha vez de dizer obrigado. Todos os dias, aprendi com vocês. Vocês fizeram de mim um presidente melhor, e fizeram de mim um homem melhor — disse.



Enfatizando índices positivos conquistados ao longo de seus oito anos de governo, como a criação de empregos e redução da pobreza, além de avanços internacionais como o acordo nuclear com o Irã e o novo programa com Cuba, Obama afirmou que seria difícil acreditar que estes avanços seriam possíveis.

— Estas conquistas foram vocês que conseguiram. Vocês foram a mudança e responderam a esperança das pessoas. Agora os Estados Unidos é um lugar melhor e mais forte do que quando começamos — disse o Obama, aos gritos de "fique".



No discurso, Obama citou três ameaças à democracia: falta de oportunidade econômica, divisão racial e tendência de se retrair a uma bolha e se cercar de pessoas similares a nós.



Depois de uma eleição marcada pelas propostas de Donald Trump de deportar imigrantes, banir muçulmanos do país e usar a tortura contra suspeitos de terrorismo, Obama falou da importância do respeito ao Estado de Direito, à diversidade, às minorias e às escolhas sexuais individuais.



— Da mesma maneira que nós, como cidadãos, temos de permanecer vigilantes contra agressões externas, nós temos de estar alertas contra o enfraquecimento dos valores que nos fazem o que somos — disse Obama.



— É por isso que eu rejeito a discriminação contra os muçulmanos americanos — afirmou o presidente, em uma referência explícita às propostas de Trump. Segundo ele, o abandono de princípios que orientam a democracia americana fortalece os adversários externos do país e grupos extremistas como o Estado Islâmico.



— Eles não podem derrotar a América a menos que nós traiamos nossa Constituição e os princípios pelos quais nós lutamos — afirmou.



Ao decidir falar em Chicago, Obama quebrou uma tradição de seus antecessores, que discursaram em suas despedidas na própria Casa Branca. Ao justificar a escolha do lugar, ele lembrou que foi em Chicago que fortaleceu sua carreira política, além de ter sido a cidade onde conheceu sua mulher, Michelle, e onde nasceram as filhas do casal, Sasha e Malia.



— Michelle, nos últimos 25 anos você foi não apenas minha mulher e mãe de minhas filhas, mas minha melhor amiga — afirmou o presidente em homenagem a uma das mais populares primeiras-damas da história dos EUA.



Segundo a CNN, Obama escreveu pessoalmente seu discurso, com a ajuda de seu principal redator, Cody Keenan. O presidente ditou suas ideias e fez anotações nos rascunhos de Keenan. O texto final foi aprovado após pelo menos quatro rascunhos, ainda de acordo com a emissora.

