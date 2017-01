Estado Islâmico reivindica autoria de atentado no Egito

Sinai

O braço egípcio do grupo Estado Islâmico (EI) reivindicou, nesta terça-feira, o atentado em que morreram sete policiais e um pedestre na segunda-feira em Al Arish, cidade costeira do norte da península do Sinai.

"Soldados do califado lançaram um ataque com carros-bomba contra um posto de controle policial", segundo um comunicado da Província do Sinai, braço egípcio da organização extremista EI.

O Ministério do Interior egípcio havia informado na segunda-feira que os criminosos, enquanto disparavam granadas, tentaram dirigir o caminhão até o posto de controle, mas a polícia abriu fogo e a explosão se deu antes de atingir seu objetivo.

O ministério informou, ainda, que além dos sete policiais e do pedestre, cinco terroristas perderam a vida.

*AFP