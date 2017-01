Estilistas brincam com os contrastes em Milão

Milão

A mistura de cores, materiais e até de épocas inspira os estilistas que apresentaram, nesta segunda-feira (16), suas coleções em Milão para a Semana de Moda masculina, marcada pelos contrastes nas roupas para homens e mulheres.

Para a primeira coleção masculina da carreira de Cedric Charlier, estilista belga de 38 anos, o mundo do pintor abstrato Kasimir Malevich foi sua inspiração.

"Acredito que suas obras de artes, cheias de geometrias e cores cromáticas, fazem parte da minha linguagem", reconheceu ao conversar com a imprensa.

"De um armário clássico passei para a roupa esportiva e, no sentido contrário, da roupa esportiva passo para um estilo sofisticado", confessou.

Em seu desfile, as cores brilhantes são usadas com valentia, como a jaqueta azul marinho, as calças amarelo-limão e os casacos laranja na frente e preto atrás.

Já marca dinamarquesa Wood Wood, a inspiração para sua coleção de outono-inverno 2017/2018 vem do estilo das ruas de Nova York durante a década de 1990, com uma estética moderna.

Os fundadores, Karl-Oskar Olsen e Brian Jensen, que começaram a trabalhar na época do hip-hop, homenageiam esse período combinando roupas de trabalho e de esportes, com um toque mais contemporâneo.

O tema "navy" permeia toda a colação, que além do estilo marinheiro, propõe japonas de aviador, suéteres e camisas de flanela.

O jovem designer chinês Miaoran, por sua vez, convidado pela Câmara Nacional de Moda Italiana (CNMI) e que completa 30 anos este ano, apresentou uma coleção focada no conceito de identidade.

"A roupa que uso me representa?" é a pergunta que inspira seus desfiles.

Por isso, deu forma a todo tipo de casaco e jaqueta através de diferentes materiais que incluem a lã Casentino em veludo brilhante.

Para Miaoran, os acessórios-chave do próximo inverno serão meias de jacquard, gorros e mochilas.

