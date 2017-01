EUA concluem investigação sobre carro sem motorista da Tesla

Washington

O Departamento de Transporte dos Estados Unidos concluiu nesta quinta-feira sua investigação sobre o acidente fatal envolvendo o carro sem motorista da Tesla. Segundo o Departamento, não foi encontrada falha no sistema, incluindo o freio de emergência.

Nenhum defeito de segurança foi identificado no acidente de maio do ano passado na Flórida, disse o porta-voz da Administração Nacional de Segurança do Tráfego (NHTSA), Bryan Thomas, a jornalistas.

"A investigação está encerrada".

Segundo Thomas, a NHTSA também analisou dezenas de outras falhas não fatais que aconteceram quando o recurso de piloto automático estava em uso no Tesla, incluindo o modelo envolvido no acidente fatal.

Como nenhum defeito foi encontrado, não há mais investigação prevista. "A conclusão dessa investigação

No Twitter, o fundador da Tesla Elon Must classificou o fim das investigações como "muito positivo".

hs/dw/cc