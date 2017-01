Ex-presidente dos EUA Bush Pai é hospitalizado

Washington

O ex-presidente americano George H.W. Bush foi hospitalizado novamente em Houston, informaram meios de comunicação locais nesta quarta-feira.

O ex-presidente de 92 anos, que tem registrado uma série de problemas de saúde, ficou doente, mas seu estado é estável e "está indo bem", declarou seu chefe de gabinete, Jean Becker, ao Houston Chronicle.

O ex-presidente foi internado no Houston Methodist Hospital e deverá receber alta em alguns dias, embora o motivo de sua hospitalização não tenha sido divulgado, de acordo com a afiliada local da CBS, a KHOU.

Bush, o mais velho dos quatro ex-presidentes dos Estados Unidos ainda vivos, que serviu no cargo de 1989 a 1993, se locomove em uma cadeira de rodas e pareceu frágil nas recentes aparições públicas.

Bush é o patriarca de uma das dinastias políticas mais proeminentes dos Estados Unidos e é pai do também ex-presidente americano George W. Bush (2001-2009) e do ex-governador da Flórida Jeb Bush, que era candidato republicano nas primárias presidenciais do país.

Em julho de 2015, o 41º presidente foi tratado em um hospital do Maine após ter caído e quebrado um osso no pescoço. Em dezembro de 2014, ele foi internado no Houston Methodist Hospital por problemas respiratórios.

Bush também foi tratado no mesmo local em novembro de 2012 por uma bronquite, permanecendo quase dois meses no hospital.

* AFP