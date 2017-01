Fonte militar iraquiana anuncia a libertação do leste de Mossul

Bartalla

O setor leste de Mossul foi libertado em sua totalidade pelas forças iraquianas, anunciou nesta quarta-feira o chefe das unidades de elite antiterroristas, três meses depois do início da ofensiva para retomar a segunda cidade do Iraque das mãos do grupo Estado Islâmico.

Falando à imprensa em Bartalla, leste de Mossul, o general Talib al Sheghati anunciou "a libertação da margem esquerda", em referência à zona leste da grande cidade do norte do país dividida pelo rio Tigre.

O EI continua controlando a zona oeste.

Segundo a fonte, os setores importantes já estão sob controle das forças governamentais, mas ainda é preciso expulsar alguns radicais de uma pequena zona do norte desta parte da cidade.

Milhares de militares iraquianos e curdos iraquianos lançaram em 17 de outubro uma operação de grande envergadura para tirar do EI seu último grande reduto do Iraque, com o apoio da coalizão internacional antijihadista liderada por Washington.

* AFP