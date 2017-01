Governo descarta parque subaquático da Nickelodeon nas Filipinas

Manila

Após anunciar a construção de um resort subaquático e um parque temático em uma ilha intocada das Filipinas, o canal de TV especializado em programação infantil Nickelodeon viu seu projeto literalmente ir por água abaixo, vetado pelo ministro do Meio Ambiente na quarta-feira (11).

A empresa havia anunciado na segunda-feira (9) que iria construir um parque temático inspirado nos famosos personagens de seus desenhos animados, como "Dora, a aventureira" e "Bob Esponja", em uma área de aproximadamente 400 hectares em Palawan, o que alarmou ambientalistas.

A secretária do Meio Ambiente, Gina Lopez, afirmou na quarta (11) que iria rejeitar o projeto.

"Lopez não irá aprovar a construção do parque temático em Palawan. #environment2017,", postou o departamento do Meio Ambiente local no Twitter.

Em entrevista à rede de televisão ABS-CBN, a secretária contou que não admitiria nenhum projeto que prejudicasse o meio ambiente e o bem-estar das comunidades locais.

"Essa é a nossa riqueza. Não é permitido. Não se pode matar os corais. Por um parque temático? Não. De forma alguma, senhor," disse Lopez, que também usa sua voz contra projetos de mineração em Palawan.

"O compromisso do governo é primeiramente e antes de tudo, sempre beneficiar os cidadãos".

Última fronteira ecológica

Ambientalistas chamam a ilha de Palawan de "a última fronteira" por causa de sua costa e florestas preservadas, que estão entre as mais antigas e diversas do sudeste asiático.

Palawan abriga dois sítios inscritos na lista do patrimônio Mundial da Unesco: um rio subterrâneo e os recifes de coral Tubbataha.

O comunicado com o anúncio oficial do projeto, divulgado na segunda-feira pela Viacom, previa para 2020 a inauguração do resort, que terá restaurantes e salas de convivência seis metros sob do nível do mar.

Uma petição online organizada por ambientalistas locais pedindo pelo fim do projeto conseguiu recolher mais de 125.000 assinaturas em menos de 24 horas.

O parceiro filipino da Viacom, o Coral World Park, fez uma declaração na quarta (11)insistindo que o projeto não se trata de um "parque temático", e enfatizando que não seria totalmente submerso.

O comunicado possuía destaque para o fato de que o foco do projeto era de "conservação do oceano", e alertava que iria conseguir atrair atenção para a preservação ambiental da área.

Referia-se também à um plano de santuário marinho, e que o "Coral World Park" seria "a maior reserva de coral existente na Ásia".

"Nunca ocorreu qualquer forma de comunicação da nossa parte mencionando a ideia de um parque temático", declarou Susan Lee, diretora de marketing e comunicação do Coral World Park.

