Grupo armado islâmico liberta 132 presos nas Filipinas

Homens armados ligados a um grupo rebelde muçulmano atacaram nesta quarta-feira uma prisão no sul das Filipinas, matando um guarda e libertando 132 presos. A informação foi confirmada pelas autoridades carcerárias do país.



O confronto contra a prisão de Cotabato Norte durou duas horas. Segundo as autoridades, cerca de 100 homens armados derrotaram os guardas na troca de tiros e libertaram os presos.



— Isto foi para resgatar seus companheiros detidos, uma operação de resgate — disse o guarda Peter John Bonggat ao canal de televisão ABS-CBN, precisando que o ataque superou a capacidade de defesa dos vigilantes.



— Os presos aproveitaram o ataque e empilharam suas camas para escapar — revelou Bonggat.



A ação foi obra do grupo rebelde muçulmano Frente Moro de Libertação Islâmica, afirmou Bonggat, mas os militares e a polícia não confirmaram a identidade dos agressores.



A região de Mindanao, no sul das Filipinas, enfrenta há décadas ações armadas de separatistas muçulmanos e grupos criminosos, alguns dos quais aderiram ao grupo Estado Islâmico.



