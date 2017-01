Hamas chama de absurda conferência de Paris sobre o Oriente Médio

Gaza

O movimento islamita palestino Hamas chamou nesta segunda-feira a conferência de Paris, organizada pela França na véspera para relançar os esforços de paz entre israelenses e palestinos, de "absurda".

"A conferência de Paris reproduz o absurdo enfoque das negociações, ignorando os direitos do povo palestino e legitimando a presença da entidade sionista no território palestino", declarou em um comunicado Fwazi Barhoum, porta-voz do movimento em Gaza.

O Hamas governa a Faixa de Gaza, território palestino encravado entre Israel, Egito e o Mediterrâneo. O movimento islamita, que travou três guerras entre 2008 e 2014 com Israel, recusa-se a reconhecer este último como Estado e renunciar à violência.

Fawzi Barhoum pediu às diferentes organizações palestinas que se unam em favor de uma "estratégia nacional" e de "resistência para defender o nosso povo".

Cerca de 70 países reafirmaram no domingo, em Paris, o seu compromisso em favor de uma solução de dois Estados coexistindo, um israelense e outro palestino, para encerrar o conflito histórico.

